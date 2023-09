ECA | eletto il nuovo Consiglio direttivo | ci sono Friedkin Roma e Antonello Inter

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’Assemblea Generale dell’ECA (l’associazione dei club calcistici europei) si è conclusa quest’oggi con l’elezione dei membri delche guiderà l’organizzazione nel prossimo quadriennio 2023-27. Confermato Nasser Al Khelaifi nella veste di presidente e rappresentante ECA nel Comitato esecutivo Uefa. L’amministratore delegato dell’, Alessandro, è stato confermato tra i 30 membri, mentre Dan, presidente della, è tra i cinque rappresentanti nella UEFA / ECA Joint Venture. “Abbiamo fatto molta strada nel ciclo passato – ha detto Al Khelaifi -. C’è stato un enorme cambiamento nel ruolo che i club svolgono nelle decisioni che modellano il calcio europeo per club. Oggi siamo un’istituzione dinamica, democratica e ...

Tra i nuovi "Ordinary Members" (per un totale di 30 dal 2023 al 2027), anche il presidente della Roma Dan Friedkin : quest'ultimo è uno dei sette membri nominati direttamente dai verticie Uefa. ...Infine, la Costituzione e l'richiedono che il 6 gennaio successivo al giorno delle elezioni, il ... certificando così il vincitore delle elezioni presidenziali come presidente. Questa ...Tra i nuovi "Ordinary Members" (per un totale di 30 dal 2023 al 2027), anche il presidente della Roma Dan Friedkin : quest'ultimo è uno dei sette membri nominati direttamente dai verticie Uefa. ...

ECA, eletti i componenti del board: nominati Friedkin e Antonello Sky Sport

Diverse novità dall'ultima assemblea dell'Eca, tenutasi questo pomeriggio a Berlino. Dan Friedkin, presidente della Roma, entra nel comunicato esecutivo dell'European ...Conferme per l'amministratore delegato dell'Inter Antonello e per il proprietario Nasser Al-Khelaifi, che resta presidente. Nell'associazione entra anche il Monza ...