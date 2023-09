EAFC 24 | annunciati i candidati al POTM di agosto della Premier League!

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 7 settembre 2023) Electronic Arts e laLeague hanno svelato il nome dei 6 calciatorial premio come giocatore del mese () didel massimo campionato inglese! A contendersi il premio saranno: Taiwo Awoniyi (Nottinghamm Forest): P3 W1 D0 L2 G3 A0 Jarrod Bowen (West Ham): P3 W2 D1 L0 G2 A1 James Maddison (Tottenham): P3 W2 D1 L0 G1 A2 Bryan Mbeumo (Brentford): P3 W1 D2 L0 G3 A0 Kaoru Mitoma (Brighton) : P3 W2 D0 L1 G1 A2 Rodri (Man City): P3 W3 D0 L0 G2 A1 Per ogni giocatore sono riportati: il numero di partite giocate (P), il numero di vittorie (W), di pareggi (D), sconfitte (L), Gol fatti (G), Assist (A) Sarà possibile esprimere il proprio voto fino alle 13 ora italiana di lunedì 11 settembre attraverso il sito ufficiale pl.easports.com Al momento non è ...