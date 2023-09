EA SPORTS FC 24 MadReady | nuova promo in collaborazione con Nike!

Leggi su imiglioridififa

(Di giovedì 7 settembre 2023) A partire da venerdì 22 settembre gli utenti che hanno prenotato la Ultimate Edition avranno la possibilità di accedere alla specialerealizzata da EAincon Nike, evento denominato! Per l’occasione riceveranno anche un giocatorein presito ed una divisa speciale Intanto, a partire da giovedì 7 settembre, Electronic Arts attraverso una serie di post sui canali social ha iniziato a svelari alcuni dei calciatori che saranno protagonisti della!: Enzo Fernandez Federico Chiesa Aggiorneremo questa guida non appena emergeranno ulteriori novitò Ricordiamo che EAFC 24 sarà disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox ...