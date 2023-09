EA Sports FC 24 | arriva lo stadio dell’Udinese!

(Di giovedì 7 settembre 2023) Con un post pubblicato sui canali social Lega Serie A, EAFC Italia e Udinese hanno annunciato che l’Udinese Arena sarà presente su EAFC 24! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lega Serie A (@seriea) Inaugurato nel 2016, dalla ristrutturazione delloFriuli, l’impianto ha una capienza di 25.200 posti e ospita le partite interne di Serie A Tim e Coppa Italia Frecciarossa dell’Udinese Dovrebbero essere dunque 3 gli stadi italiani presenti nel gioco: Udinese Arena, Allianz Stadium (Juventus) e San Siro (Milan ed Inter). Ricordiamo che EAFC 24 sarà disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Chi effettua il pre-order della Ultimate Edition avrà ...

