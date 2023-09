“È successo di tutto” Myrta Merlino | caos dietro le quinte di Pomeriggio Cinque | è volato di tutto

(Di giovedì 7 settembre 2023) Si continua a parlare della puntata di debutto di, che ha lasciato non pochi strascichi e c’era d’aspettarselo. Si tratta della prima stagione conal posto della madrina dello show che era sempre Barbara D’Urso. Nuova regia, nuovo studio, nuovo retroscena. La furia della conduttrice. Soltanto in queste ultimissime ore, è trapelata una nuova indiscrezione a proposito diche nel corso della seconda diretta disarebbe saltata su tutte le furie, segnalando alcuni disguidi tecnici da parte della regia. Dopo il cambio lampo del regista, le cose non sarebbero migliorate., lo scoop:le ...

LONDRA " "Non cerchiamo la fama o il. Sfidiamo coloro che dicono che siamo troppo vecchi, troppo giovani, troppo differenti, che ... è emozione, è. Non potrei creare arte senza colore. ...Elettrificazione acampo, grazie ai i nuovi motori ibridi Hybrid 100 e Hybrid 136 , basati ... e con l'aggiornamento attuale, Peugeot mira a mantenere il suoe a conquistare nuovi ...ciò escludendo gli interventi chirurgici eil resto. È evidente che vi sia un interesse ... Il caso spagnolo non lascia ben sperare: come èlì, potrebbe succedere anche in Italia. ...

Burning Man, cosa è successo quest'anno in Nevada WIRED Italia

07 set 2023 - Ecco "Guts", il nuovo album della popstar che ha tradito Topolino: un manifesto pop-punk femminista.Sebbene tutto questo inizi come un inganno ... era piccola ed è cresciuta in una gabbia dorata all’ombra di un padre padrone, architetto di successo, che vorrebbe che la figlia seguisse le sue orme.