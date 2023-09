È merito di Spalletti la candidatura di Kim | Kvara e Osimhen al Pallone d’oro Arrigo Sacchi

(Di giovedì 7 settembre 2023)sulla Gazzetta celebra le sei candidature della Serie A al: tre dell’Inter e tre del Napoli. E non ha dubbi sulda attribuire per la nomination dei tre calciatori azzurri (uno, Kim, ora è al Bayern).tskhelia e Kim chi avrebbe mai detto, all’inizio della passata stagione, che avrebbero potuto concorrere per un premio tanto ambito? Nessuno. E ildi questo successo è da attribuire in massima parte a Lucianoche, nonostante il Napoli avesse ceduto pezzi pregiati come Mertens, Insigne, Fabian Ruiz e Koulibaly, ha saputo costruire una macchina perfetta, puntando tutto sul gioco, e ha divertito la gente.non lo conosceva nessuno, eppure ...

...d'Oro maschile per il 2023 ci sono tre giocatori del Napoli campione d'Italia con Luciano. Kim ha ildi aver fatto dimenticare in un attimo Kalidou Koulibaly. Kvaratskhelia : la ...Inal ruolo da capodelegazione prima ricoperto dal compianto Gianluca Vialli afferma: " Non ... Donnaumma sull'inizio della nuova era. " Non conoscevo il mister , ma sappiamo tutti cosa ...Per informazioni chiedere all'attuale ct della Nazionale,. L'anno scorso il toscano ha avuto ildi plasmarlo a dovere e di farlo diventare il miglior giocatore della Serie A e il ...

È merito di Spalletti la candidatura di Kim, Kvara e Osimhen al ... IlNapolista

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta i candidati al Pallone d'Oro con tanti giocatori del Napoli presenti ...Ha sempre fatto il tifo per la Nazionale e da sabato farà il tifo anche per Luciano Spalletti. Parola di Gian Piero Ventura che ha tenuto a battesimo l'attuale Ct prima come giocatore ...