Dynamite 06 09 2023 Che il torneo abbia inizio!

(Di giovedì 7 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di, siamo nel post ALL OUT e si va dritti verso Grand Slam e a proposito di questo, oggi comincerà ilper decretare il primo sfidante di MJF proprio per Grand Slam. Diversi i nomi interessanti, anche se uno su tutti sembra candidarsi in maniera importante. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere quanto accaduto nello show. PROMO: Orange Cassidy apre lo show e ringrazia il pubblico per tutto il sostegno che gli ha dato durante il suo regno da campione e promette che anche se non ha più la cintura, sarà sempre presente e pronto a combattere. AEW International Championship: AR Fox vs Jon Moxley(c)(w/Claudio Castagnoli) (3 / 5) Uno sfidante tutt’altro che difficile per Moxley che come prima difesa titolata non ha un gran da fare. Infatti per ...