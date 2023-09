Dumfries | «Tre assist? Non so se mia miglior prova di sempre»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023)grande protagonista in Olanda-Grecia, visto che ha firmato tutti e tre glinella vittoria per 3-0 degli Oranje a Eindhoven. A fine partita, in una breve intervista, ha commentato l’exploit. IL SUCCESSO – A Denzelnon era mai successo di realizzare trenel corso della stessa partita. L’ha fatto stasera in Olanda-Grecia 3-0, nelle qualificazioni agli Europei. Le sue parole sulla partita: «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, con grande energia e ritmo. Mai giocato così bene con l’Olanda? È stata la miaperformance in questo gruppo, non so se lae dicon la nazionale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...