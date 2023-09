Due turisti irlandesi travolti e uccisi da un' auto a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023)(ITALPRESS) – Due pedonida un'in via Cristoforo Colombo a. Le vittime sono due, di 59 e 60 anni. L'uomo che era alla guida dell'si è fermato a prestare i primi soccorsi ma per i due, un uomo e una donna, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I due, secondo una prima ricostruzione, erano appena usciti da un campeggio, che costeggia via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio con via di Malafede, quando sono stati investiti mentre stavano attraversando per raggiungere una fermata del bus.Le salme sono state portate al policlinico Tor Vergata per ...