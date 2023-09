Due turisti irlandesi investiti e uccisi a Roma

(Di giovedì 7 settembre 2023) AGI - Due pedoni sono statialle 12.50 di oggi su via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via di Malafede, a. Si tratta di due persone di 59 e 60 anni, di nazionalità irlandese. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. A bordo dell'autovettura che ha falciato i due pedoni c'era un uomo di 54 anni. Sul posto gli agenti del X gruppo Mare della polizia locale diCapitale.

Nel Sì&No del giorno, spazio al dibattito sull'introduzione, a Venezia, di un ticket d'ingresso per i. Abbiamo chiesto un parere adegli studenti di Meritare l'Europa, la Scuola di Formazione politica promossa da Italia Viva e Renew Europe: Leonardo Lucchesi è contrario al provvedimento, ...Nel Sì&No del giorno, spazio al dibattito sull'introduzione, a Venezia, di un ticket d'ingresso per i. Abbiamo chiesto un parere adegli studenti di Meritare l'Europa, la Scuola di Formazione politica promossa da Italia Viva e Renew Europe: Leonardo Lucchesi è contrario al provvedimento , ...AGI -pedoni sono stati investiti e uccisi alle 12.50 di oggi su via Cristoforo Colombo, all'incrocio con via di Malafede, a Roma. Si tratta dipersone di 59 e 60 anni, di nazionalità irlandese. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. A bordo dell'autovettura che ha falciato ipedoni c'era un uomo di ...

Roma, investe e uccide due turisti stranieri TGLA7

Due turisti irlandesi sono morti dopo essere state investiti da una auto in via Cristoforo Colombo, all'altezza dell'incrocio di via Malafede a Roma. Le vittime hanno 59 e 60 anni. A bordo ...Una coppia di turisti irlandesi Mary O' Reilly e Paul O'Reilly di 60 e 59 anni è stata investita e uccisa su via Cristoforo Colombo all'incrocio con via di ...