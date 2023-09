Due turisti investiti e uccisi su via Cristoforo Colombo | troppi i morti sull' arteria romana

(Di giovedì 7 settembre 2023) Duedi 59 e 60 anni, provenienti dall'Irlanda, sono statia Roma, su Via. I due sono statiall'altezza dell'incrocio di via Malafede. A guidare ...

di 59 e 60 anni, provenienti dall'Irlanda, sono stati investiti e uccisi a Roma, su Via Cristoforo Colombo. Isono stati investiti all'altezza dell'incrocio di via Malafede. A guidare ...Le vittime, dalle prime informazioni raccolte, sarebberocittadini stranieri di 59 e 60 anni, si pensa, che nell'impatto sono finiti sbalzati per diversi metri.... conprovenienti anche da Kazakistan e Brasile, "Porziano sotto le stelle", con osservazione del cielo in collaborazione con il gruppo Astrofili Monte Subasio e leuscite di "Ascesa al ...

Incidente a Roma, due turisti investiti e uccisi sulla Colombo RomaToday

Roma. Due turisti irlandesi, Paul e Mary O'Reilly, travolti e uccisi da un'auto lungo la via Cristoforo Colombo. I dettagli.Roma – Ancora sangue sulle strade della Capitale: due pedoni, una coppia di turisti irlandesi, sono stati investiti e uccisi da un’auto su via Cristoforo Colombo. L’incidente è avvenuto all’altezza ...