Due fratellini salvati dal policlinico Umberto I | “Non vogliamo tornare dalla mamma | abbiamo fame”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Lo scorso 10 maggio la polizia ha trovato duedi 4 e 6 anni, Pietro e Paolo (nomi di fantasia), soli e abbandonati in una zona fuori dal Raccordo anulare, a Roma. I due bambini avevano evidenti segni di denutrizione, ed erano coperti di sporcizia, ematomi e cicatrici. La notizia è stata riportatapagina Facebook delI di Roma, i cui medici si sono presi cura dei due, portati immediatamente alpolizia, nel pomeriggio di quel 10 maggio. “Le loro prime parole comprensibili sono state un grido di aiuto: “Nonil gelato””, hanno scritto nel ...

Dopo il parto, sono stati lasciati all'ospedale Buccheri la Ferla di Palermogemellini risultati positivi alla cocaina. La mamma, con problemi di tossicodipendenza, dopo ...nosocomio i, ...Sarebbe stato questo l'inizio del racconto di una dellesorelle violentate per anni dai ... La più giovane delle ragazze è stata trasferita in comunità con tregià la scorsa primavera . ...La polizia ha trovatofratelli a Roma abbandonati a loro stessi.bambini, di 4 e 6 anni, ridotti così male a causa della non curanza dei genitori, che li ha lasciati nella fame e nella miseria. Dunque gli agenti li hanno portati al Policlinico Umberto I, nella ...

Roma, il dramma di due fratellini maltrattati dai genitori: «Mangiavano terra per la fame» Corriere Roma

Erano sporchi, denutriti, con ematomi e cicatrici: segni delle percosse ricevute negli anni. In un completo stato d’abbandono e per disperazione, forse, sono arrivati a mangiare la terra. E ai polizio ...L’opera di Shaun Tan fa tornare bambini regalando l’esperienza di un mondo che ha solo un confine, quello dell'immaginazione.