Droga dalla Spagna in Italia | 5 misure cautelari

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn presunto sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti – provenienti– in diverse regionine, è stato scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Perugia che hanno dato esecuzione oggi, su delega della locale Procura della Repubblica, a un’ordinanza di applicazione diemessa dal Gip del tribunale dello stesso capoluogo umbro nei confronti di cinque persone di cui una destinataria di custodia cautelare in carcere, una agli arresti domiciliari e tre all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini, avviate lo scorso annosezione Goa del Gico del nucleo di polizia economico-finanziaria, sono state condotte mediante avanzate tecniche di intercettazione telefonica e ambientale e con ...

Questura di Roma a cui prende parte anche la Polizia Locale di Roma Capitale, si focalizza nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove sono in corso perquisizioni alla ricerca di armi e droga in circa 100 appartamenti nella zona di via Archeologia hanno la finalità di trovare armi e droga. Il blitz è commentato con parole d'elogio dal Presidente dei senatori di Forza Italia. L'uomo avrebbe consolidati canali di approvvigionamento di cocaina e hashish dalla Spagna e uno degli indagati è stato arrestato, e sono stati sequestrati 2,5 chili di droga insieme all'agenda.

