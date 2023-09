Dramma in campo | calciatore muore durante una partita per malore improvviso | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di ununa, in Guatemala. IlDenilson Estuardo Perez Gomez è crollato ina causa di un. Ildel San Pedro Pinula, una formazione militante nella Liga Tercera Division, ha perso la vitaun match di calcio. Perez Gomez è morto all’Estadio Municipal Sabino Gonzalez di San Pedro Pinula nella sfida valida per la 3ª giornata del Torneo Apertura 2023 contro i Remicheros de Jalapa. Al 24? ilha perso i sensi ed è crollato. L’intervento dei compagni e dello staff medico è stato immediato, poi il trasporto in ospedale e la conferma del decesso. Le cause della morte non sono state ancora ...