Draghi teme le europee 2024 e lancia l' anatema | Meno sovranità agli Stati e accrescere potere di Bruxelles o fine dell' industria

(Di giovedì 7 settembre 2023) Qualcuno l'ha già definito "il nuovo whatever it takes". Dalle colonne'Economist l'ex premier Mario, molto defilato dopo l'esperienza di governo, è tornato a parlare, e a far parlare, di futuro d'Europa. Lo fa, non a caso, in un periodo molto particolare, a pochi mesi dalle elezioni euro

Ma la domanda del Foglio è poi lecita: "Nonche con Schlein restiate ancora più ostaggio di ...gas russo e ridurre i contraccolpi sulle bollette di famiglie e imprese è quello del governo, ......soglia dei 35mila euro lordi annui come già accaduto per i bonus una tantum del governoe ... per dare maggiore potere di acquisto ai pensionati, per il prossimo anno sipossa essere deciso ......"la più grande truffa ai danni dello Stato" come prima di lei hanno già detto l'ex premiere ... a questo punto, Salvinidi restare tagliato fuori. Mentre vuole una stretta sui porti, come ...

Draghi: riformare i Trattati verso un'unione fiscale e una sovranità ... EURACTIV Italia

Gianfranco Polillo commenta l’intervento pubblicato dall’Economist a firma di Mario Draghi Nuovo pressante appello di Mario ... in onore di Martin Feldstein, sugli stessi temi. Poco l’interesse ...Atlantista, quindi fortemente legata al Nord Globale, ma più proattiva verso il Sud Globale. Soprattutto un soggetto capace di mettere in comune più ...