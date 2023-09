Dove vedere Macedonia-Italia in tv? Canale esatto | programma | orario d’inizio | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 settembre 2023) Comincia l’era di Luciano Spalletti come timoniere della Nazionalena. Il tecnico di Certaldo comincerà la propria avventura in azzurro con le qualificazioni ai Campionati Europei del 2024 che si svolgeranno in Germania. Il primo match insarà quello con ladel Nord all’Arena nazionale Toše Proeski di Skopje il prossimo 9 settembre alle 20.45. Un incrocio che rievoca brutti ricordi: nel marzo 2022 fu un gol di Aleksandar Trajkovski nel finale a condannare l’alla prematura eliminazione ai playoff dei Mondiali 2022. Un ko che ha irrimediabilmente rotto qualcosa nel rapporto fra Roberto Mancini e l’intera selezione, trascinatosi fino alla chiusura dello scorso agosto. Ma ora c’è da accantonare i fantasmi. L’ha necessario bisogno di vincere dopo i soli tre punti ...