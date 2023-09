Dove conviene fare la spesa? Ecco la classifica dei supermercati

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il 2023 è stato finora un annus horribilis per quanto riguarda i rincari, dall’energia alle materie prime e ai beni di consumo. E per giunta le previsioni sull’inflazione non segnalano miglioramenti significativi per la restante parte dell’anno. Al netto degli interventi e dei progetti del Governi per aiutare i contribuenti, le famiglie si fanno i conti in tasca e tagliano tutto il superfluo. Per quanto riguarda laalimentare e dei beni necessari, si guarda costantemente ai prezzi praticati dalle varie catene della grande distribuzione. In quest’ottica Altroconsumo ha stilato unadeipiù convenienti ed economicila(intanto arriva una nuova card da 380 euro per la: come averla). Quanto si può risparmiare facendo la ...