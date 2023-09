Dopo Svb e Moody’s le banche americane si mettono al riparo

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 settembre 2023) Se la prevenzione è la miglior cura, allora lesono sulla buona strada. Non si può certo dire che il 2023 sia stato un anno facile per il sistema finanziario della prima economia mondiale. Prima i fallimenti in sequenza della Silicon Valley Bank e di First Republic, due istituti di media taglia e profondamente legati al territorio e all’industria tecnologica, collassati per non aver retto all’urto dei tassi, pompati dalla Federal Reserve già un anno fa. Poi lo spettro, in parte materializzatosi, di una maxi-svalutazione sui prestiti, con la ragionevole prospettiva di rivivere l’incubo dei subprime. Con il costo del denaro al 5,25%, rimborsare il mutuo costa a una famiglia molto di più rispetto a un anno fa, e per questo miliardi di finanziamenti sono già andati in sofferenza, portando a perdite stimate per 5 miliardi solo per quanto ...