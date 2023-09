Dopo il terremoto scoppia un incendio nel Napoletano | fiamme sul Vesuvio – Il video

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un vastoè divampato nel tardo pomeriggio a Torre del Greco, nel, in un’area boschiva a ridosso del parco nazionale del. Nelle stesse ore in cui nella zona è stato avvertito il forteche ha allarmato tutte le zone della città di Napoli e quelle intorno ai Campi Flegrei, lesulle pendici del vulcano si sono sviluppate fino a raggiungere alcune case, complice il forte vento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la protezione civile regionale. È stato impiegato un elicottero per il lancio dell’acqua finché c’è stata luce, ma il supporto della sala operativa della protezione civile si è dovuto interrompere con il calare della sera. L’sarebbeto nella zona della Chiesa di Sant’Antonio a Torre del ...

Nelle stesse ore in cui nella zona è stato avvertito il forteche ha allarmato tutte le zone della città di Napoli e quelle intorno ai Campi Flegrei, le fiamme sulle pendici del vulcano si ...La scossa ha ovviamente allarmato la popolazione. Molte persone sono scese rapidamente in stradaaver avvertito il sisma.Ilha messo molta paura ai cittadini, anche perché la scossa è arrivata a una profondità di appena 1,7 chilometri. Poi nuove scossequella delle 19.45.

C'è preoccupazione nei Campi Flegrei dopo la scossa di quest'oggi delle ore 19,45. Non solo a Pozzuoli ma anche a Bacoli, Quarto e Monte di Procida dove è stato ben avverito dalla popolazione il sisma ...La Solfatara trema forte. Stavolta il sisma è stato avvertito in maniera molto evidente in tutta Napoli, andando a scemare verso Est, ma a Pozzuoli e nei comuni limitrofi la paura ...