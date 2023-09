Dopo Caivano | nuove operazioni di polizia a Roma e Napoli

(Di giovedì 7 settembre 2023) Duedi, a pochi giorni da quella condotta a. I blitz sono partiti all'alba e hanno impegnato oltre 800 tra poliziotti, carabinieri ed operatori della Guardia di finanza. Arrivano nel giorno in cui il Consiglio dei ministri si appresta a vararenorme sulla sicurezza. Le attività di controllo, in cui sono stati impiegati 500 operatori, hanno interessato la zona di Tor Bella Monaca nella Capitale - dove sono stati perquisiti oltre 80 appartamenti i cerca di droga e armi. Sul posto anche il prefetto di: "Quello che è importante è che si è mosso un sistema che ha molto a cuore la Capitale, molto a cuore questo quartiere", le parole di Lamberto Giannini. A, l'operazione si ...

... e per la tutela dei minori vittime di reato' nonché per 'rafforzare la tutela, nello spazio cibernetico, delle vittime dei reati commessi per via telematica'i fatti die lo stupro di ...Il. Il blitz a Tor Bella Monaca: 500 uomini impegnati a Roma. A Roma è stata coinvolta anche la polizia locale. La zona in cui si è concentrato il blitz è quella del quartiere di Tor ...... maxi sequestro a Gioia Tauro - - > leggi- - > ingrandisci slideshow 06/09/23 Fotogallery - ... avvistata una cerva con una freccia conficcata nel collo 05/09/23 Fotogallery -, blitz al '...

Saviano dopo il blitz a Caivano: «Era annunciato: perché è stata un'inutile sceneggiata di propaganda» Open

Un poderoso intervento per riportare la legalità del quartiere dopo l'analogo blitz svolto a Caivano.Dall'alba oltre 800 operatori di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza sono impegnati in due vaste operazioni interforze: nel mirino zone difficili di Roma e Napoli, Tor Bella Monaca e Quartieri S ...