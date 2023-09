Dopo 18 anni l’intelligenza artificiale ha ridato la voce a una donna paralizzata

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 settembre 2023) Capita, purtroppo, di imbattersi in storie di misteriosa ingiustizia naturale. Una di queste è quella di Ann Johnson, che a soli 30aver collezionato successi negli studi e aver iniziato a fare ciò che più amava, ossia insegnare matematica a bambini e ragazzini, ha subito un ictus al tronco encefalico. Ancora oggi laricorda il pomeriggio che ha drammaticamente cambiato la sua esistenza: all’improvviso ha perso il controllo del suo corpo, cadendo per terra e iniziando a sentire una morsa che le impediva di respirare. In ospedale, nessuno è riuscito a stabilire per quale ragione il suo organismo abbia risposto così, per quale motivo sia successo. Di fatto, da un giorno all’altro Ann ha perso ogni cosa per via di quella che in medicina viene chiamata sindrome locked-in (o LIS). Oggi però le cose sono molto diverse, ...