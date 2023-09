Dolori lancinanti a un anno dal parto | poi la scoperta | i medici le avevano lasciato in pancia un attrezzo “grande come un piatto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Per più di undopo ilcesareo soffre diall’addome, fino a quando grazie a una TAC scopre la verità: un dispositivo medico delle dimensioni di unera statonel suo addome. La storia riportata da Nbcnews.com arriva dalla Nuova Zelanda, dove una inchiesta del commissario per la salute e la disabilità ha stabilito che l’azienda sanitaria del distretto di Auckland ha violato il codice dei diritti della paziente. La donna harito nel 2020 e per mesi ha sofferto di un dolore cronico. La causa? Un divaricatore per ferite Alexisnel suo corpo per errore. E dire che più volte la neo mamma si era lamentata con il medico e si era anche recata al pronto soccorso per questo dolore, ma nessuno si era accorto ...