Dodicesima tappa Vuelta 2023 | Molano vince a Saragozza | Kuss sempre in rosso

(Di giovedì 7 settembre 2023) Parla colombiano la, da Olvega adi 151 km. Juansi impone in volata precedendo Kaven Groves e Van Poppel, mentre Sepprimaneleader della classifica generale.: LA CRONACA La frazione odierna, dedicata ai velocisti, non regala nessuna sorpresa lasciando intatta la classifica generale. Sono in due a tentare la fuga di giornata, Balderstone e Bol. Costoro arrivano ad accumulare un vantaggio di 2’30” sul gruppo gyidato dall’Alpecin-Deceuninck della maglia verde Groves. Quest’ultimo raggiunge i due battistradando il traguardo volante. Il gruppo arriva compatto alla volata ...

Il colombiano vince in volata, lo statunitense conserva la maglia rossa. MADRID (SPAGNA) - Juan Sebastian Molano si è imposto nella volata di gruppo nella tappa della Vuelta a Espana 2023, la Olvega - Saragozza, di 151 chilometri. Il ciclista colombiano della UAE Emirates ha piazzato la propria ruota davanti a quelle di Kaden Groves (Alpecin -...

Il colombiano vince in volata, lo statunitense conserva la maglia rossa.MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Juan Sebastian Molano si è imposto nella volata di gruppo al termine della dodicesima frazione della Vuelta a España e l'olandese Boy Van Poppel (Intermarché).