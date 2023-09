Docenti di sostegno | Valditara | “Le nomine andate a buon fine sono state il 74% Stiamo lavorando perché i precari vengano confermati”

Sul quel palco a Roma ha annunciato "la riforma deidi". Partendo da tre punti principali. Primo: aumentare il numero complessivo degli insegnanti di. Secondo: perfezionare ...... che ringraziamo per la sua sensibilità e attenzione, ci eravamo impegnati con i cittadini e con i sindacati affinché quei posti per le nomine in ruolo fossero resi utili per idi, ...Inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, può essere destinatario di interventi diche ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #

Docente di ruolo su sostegno: se accetta supplenza art. 36 posto comune prolunga i 5 anni di vincolo Orizzonte Scuola

Una delle principali novità che il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara vorrebbe introdurre è permettere agli insegnanti di sostegno di rimanere nella stessa scuola per l’intero ...Sul quel palco a Roma ha annunciato «la riforma dei docenti di sostegno». Partendo da tre punti principali. Primo: aumentare il numero complessivo degli insegnanti di sostegno. Secondo: perfezionare ...