Dl Sud | Varchi Fdi | ' Zes unica è svolta epocale | aiuti concreti per Lampedusa'

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Via libera alla Zona economica speciale: il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto 'Decreto Sud' che, attraverso diverse norme, interviene per favorire lo sviluppo delle regioni meridionali. Nel provvedimento previsti ancheper realtà in difficoltà, per motivi differenti, da Caivano alle isole die Linosa. Ringrazio il governo per l'attenzione mostrata e per il grande lavoro compiuto". Lo dichiara la deputata Carolina, responsabile per le Politiche del Mezzogiorno di Fratelli d'Italia. "L'istituzione della Zesper le regioni del Sud – aggiunge – è una scelta coraggiosa di questo governo che si tradurrà in un trattamento agevolato per le imprese che vorranno investire o creare sviluppo. Gli insediamenti produttivi e gli interventi ...