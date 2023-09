Dl Criminalità | in carcere ci finiscono pure i genitori Due anni di prigione a chi non manda i figli a scuola

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il governo ha deciso di intervenire sullaminorile. L'esecutivo lavora ad una norma per rendere più severe le sanzioni e punire anche inegligenti. Arresto per i minori dai 14in su per reati come spaccio di stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale. Daspo urbano e stop ai cellulari. E una stretta sull'accesso ai siti pornografici per i minorenni. Queste sono le misure sul tavolo che oggi andranno in Cdm. A cui si aggiunge ilper iche nonno ialladell'obbligo. Nel testo definitivo però alcune misure potrebbero alla fine saltare. Perché difficili da attuare.