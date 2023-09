Dl Caivano | Tajani | minori paghino per reati | ma serve rieducazione

(Di giovedì 7 settembre 2023) "Se a 14 anni hai la pistola carica e ammazzi qualcuno devi essere trattato come un assassino, non possiamo non considerare un 14enne che gira armato un criminale: deve pagare per le sue colpe". Così ...

"Togliere il cellulare ai giovani non è una questione risolutiva". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio, a margine della presentazione della proposta di legge per la prevenzione violenza di genere, sollecitato da un cronista a commentare il dl contro le baby gang. "Certamente per un giovane è un ...Bisogna individuare un percorso che riduca il numero dei criminali se si interviene da giovani forse c'è qualche speranza in più", ha aggiunto. 7 settembre 2023Oggi intanto a Palazzo Chigi è convocato il cdm con all'ordne del giorno il decreto. ... Erano presenti anche i due vice premiere Salvini. La crescita tiene bene, ma i conti ...

