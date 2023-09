...occasione della conferenza stampa tenuta dopo il cdm che ha dato il via libera al decreto, ... Il pressing del Pd Intanto il Pd targato Ellyè in pressing su lavoro e sanità pubblica. La ...'Non seguiremo il populismo di sinistra di Conte e, non seguiamo il populismo di destra di ... 'Cosa penso del DlVediamo prima i testi di legge perché per il momento sono solo tweet."Non seguiremo il populismo di sinistra di Conte e, non seguiamo il populismo di destra di ... "Cosa penso del DlVediamo prima i testi di legge perché per il momento sono solo tweet.

Dl Caivano: Schlein, 'si insiste solamente su repressione' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Dobbiamo guardare bene le norme annunciate oggi dopo il Cdm ma l’impressione a caldo è che si insiste solamente sull’aspetto della repressione quando io credo serva un ..."Dl Caivano Vogliono togliere cellulari ai minori, io togliere Twitter a qualche ministro" ...