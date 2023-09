(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui arriva sul tavolo del Consiglio dei ministri il cosiddetto ‘decreto baby gang', in cui si proporrà probabilmente, tra le altre cose, di facilitare l'incarcerazione per gli under 18, l'della regione Veneto Elena, di Fratelli d'Italia, ci restituisce un'immagine chiara della visione di questa destra delle persone detenute: sono ‘la peggiore umanità'. I persi. Gli irrecuperabili. Di fronte alla rabbia, comprensibile, delle comunità di fronte a chi ha condotte criminali, da un assessore regionale ci si aspetterebbe consapevolezza del ruolo rieducativo che dovrebbe avere la pena; a Elenainvece basta descrivere con parole deumanizzanti un contesto e delle persone per cui né la sua giunta, né il suo governo, hanno intenzione di fare nulla. In carcere finiscono ...

Dl Caivano: Scarpa (Pd), 'vergognose dichiarazioni assessora Donazzan di Fdi' La Gazzetta del Mezzogiorno

Non solo a Cernobbio monta il disincanto. Cala nei sondaggi la fiducia nel governo, dopo i quasi dodici mesi di attività, e Meloni perde ben tre punti percentuali nel gradimento. Non bastano le trasvo ...