Dl Caivano | Nordio | per i minori un percorso non solo punitivo

Per chi maggiorenne che si trova a scontare ... Per prima cosa averrà ripristinato il famoso centro sportivo, una volta luogo di ...Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo, nel corso del suo intervento alla conferenza stampa per la presentazione del Dl."Siamo intervenuti in questo senso - ha continuato il ...Il lavoro per riqualificaredurerà qualche anno con una presenza cadenzata del governo". "È stata prevista la pena della reclusione per i genitori che non ...

Dl Caivano, Nordio: "Carcere per chi non manda figli a scuola" ilGiornale.it

ROMA (ITALPRESS) – Col decreto Caivano “è stata rafforzata la sanzione nei confronti dei genitori o comunque di chi esercita la capacità genitoriale che ...Lo ha detto il ministro della giustizia, Carlo Nordio, nel corso del suo intervento alla conferenza stampa per la presentazione del Dl Caivano."Siamo intervenuti in questo senso - ha continuato il ...