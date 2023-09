Dl Caivano | Meloni | segno di uno Stato che ci mette la faccia

... E sulla polemica di Salvini contro il commissario europeo Gentiloniconcorda: 'Dovrebbe avere un occhio di riguardo' Decreto: 'Lo Stato ci mette la faccia' 'Le norme che ...Lo ha detto la premier Giorgiain conferenza stampa, al termine del consiglio dei ministri che ha approvato il 'Dl'. Di fronte ai dati che certificano l'abitudine dei minorenni di ...Siamo andati lì" acon l'idea di provare a fare di quello che oggi viene raccontato come un ... Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgiain conferenza stampa seguita alla ...

Decreto Caivano, Meloni: "Criminalità giovanile si diffonde, lo Stato non indietreggia" TGCOM

Roma, 7 set. (askanews) - Per contrastare l'accesso dei minori sui siti porno le norme sul "parental control sono la cosa minima che si deve fare", resta da affrontare il tema del blocco vero e propri ...(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 "Non c'è il tema di sbattere in galera bambini 12 anni, c'è il tema che prevediamo l'arresto in flagranza, anche per alcuni reati per i quali non era previsto ...