Dl Caivano | Meloni | non solo norme repressive | anche prevenzione

Decreto Caivano, Meloni: Lo Stato ci mette la faccia La7

La presidente del consiglio Giorgia Meloni oggi con queste parole illustra le norme contenute nel decreto Caivano in conferenza stampa. “C’è il tema che prevediamo l’arresto in flagranza, anche per ...(ANSA) - ROME, SEP 7 - The government's Caivano Decree against youth crime does not contain repressive but preventive measures, Premier Giorgia Meloni said in illustrating its contents Thursday. She ...