DL Caivano | approvate le nuove norme contro la violenza minorile | le novità

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDa oggi sarà più facile per i minori finire in carcere: nel cosiddetto Dl, approvato dal Consiglio dei ministri, si abbassa da 9 a 6 anni la soglia della pena che consente di applicare la misura della custodia cautelare. Le misure sono state illustrate dai ministri in conferenza stampa. “Con questo decreto”, dice il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, “vogliamo affrontare il problema dellagiovanile, specie in alcuni contesti urbani del Paese. C’è un inasprimento delle sanzioni, per adulti e minori, per il porto di arma bianca e strumenti atti ad offendere. Viene aumentata la pena per il porto d’armi in genere. Siamo intervenuti sull’applicazione delle misure di prevenzione prevedendo l’estensione di alcuni istituti previsti dalla legge alla minore età. Si introduce inoltre un aumento della sanzione per ...