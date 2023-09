Disabilità | Valditara | “Supplenti di sostegno per tutto il ciclo scolastico | più formazione e organico”

(Di giovedì 7 settembre 2023) “L’insegnante diè una figura centrale che va valorizzata, anche perché la società attuale è sempre più consapevole della necessità di farsi carico dei disagi che emergono”. Il ministro Giuseppe, in una lunga intervista a La Stampa, illustra le principali novità del pianeta istruzione nell’ambito delper promuovere “le diverse abilità di tanti giovani che hanno straordinarie potenzialità e che devono essere aiutati ad esprimerle al meglio”.: valorizziamo gli insegnati diAl primo punto del pacchetto del ministro dell’Istruzione e del Merito c’è la permanenza deidinella stessa scuola per l’interodello studente con. Ma sul ...

...di sostegno potranno rimanere nella stessa scuola per il ciclo scolastico dello studente con. È una delle principali novità che il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe...... sull'apprendimento e sullo sviluppo degli alunni con, i quali si trovano a dover fare i conti con un costante avvicendarsi di insegnanti. Ruffino sottolinea come il Ministrosia ......risposte immediate ed efficaci ed è quello della. C'è un cronico deficit nel sostegno pubblico, che nelle scuole è ormai da troppo tempo a livelli inaccettabili. Il ministro...