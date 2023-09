Di Vaio | «Arnautovic | non mi aspettavo la sua partenza! L’Inter…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 settembre 2023) Di, Direttore Sportivo del Bologna, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Riccardo Calafiori, ha parlato anche dell’addio di Marko. PRECISAZIONE – Diha parlato così della cessione dell’attaccante austriaco: «Per quello che ci siamo detti non mila sua partenza, perché non era mai stato un obiettivo chiaro dell’Inter. La sua è anche quella di Schouten. Due partenze inaspettate, insomma». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati