Che tra l'altro era gia stata assessoresindacoPd Mongelli. La stessa cosa è accaduta a Brindisi , dove i grillini avevano imposto che il pd sostenesse il loro candidato Robertocome ......strutturato in due parti (la prima incentrata sulla preparazione e la seconda sulle riprese... Elettra Abbiati Giusti che ha lavorato ai costumi, Bianca Bertini, Darioe Simone Villani in ......strutturato in due parti (la prima incentrata sulla preparazione e la seconda sulle riprese... Elettra Abbiati Giusti che ha lavorato ai costumi, Bianca Bertini, Darioe Simone Villani in ...

Umberto Fusco vuole rientrare in parlamento: "La Camera sta per decidere sul mio ricorso, sono fiducioso" ViterboToday

ForzAzzurri.net - Vikonos Web Radio - Di Fusco: "Ko del Napoli inaspettato. Meret Ottimo portiere, ma è ora di dimostrare la sua crescita". L'ex portiere del Napoli, ...Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/tv: “Il ko del Napoli è inaspettato perché avendo visto il primo tempo non pensavo ad una ripresa c ...