Democristiani | sempre e ovunque La riflessione di Pedrizzi

(Di giovedì 7 settembre 2023) Marcello Veneziani in un articolo per ricordare il trentennale della fine della Democrazia cristiana che (non) finì 30 anni fa, ha scritto: “C’erano più parlamentari della seconda Repubblica che ai tempi dello scudo crociato”. Quel partito infatti “non morì del tutto e per davvero, altre Dc si moltiplicarono nel tempo e il ceto democristiano sotto falso nome rioccupò il potere e il sottopotere, riempì le dispense del Paese, un po’ come le scatolette della carne Montana nella pubblicità. Tuttora c’è un Mattarella al Quirinale e il gran ciambellano della Repubblica èquel Bruno Vespa, per non dire di tutto il resto…”. Ed è proprio vero, perché anche oggi, i partiti che hanno vinto alla grande le elezioni e che attualmente governano il Paese cercano e “sistemano” vecchiper “alleggerire” la propria immagine di esecutivo di Destra e ...