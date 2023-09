... quest'ultime impegnate a sostenere iniziative per lo sviluppo economico e sociale'area ... Mavv, Pasta Cuomo, Campana Caffè, Luca Coppola, Givova, Miss Italia Sport Givova, Mattia Amitrano,...Camminando per, torna a Limosano la manifestazione sportiva'AIL in favore della ricerca e'assistenza ai malati oncologici e ai loro familiari. Il 24 settembre prossimo si svolgerà a Limosano la ...La Storia in piazza " a cura di Luciano Canfora, Franco Cardini eFoa " è uno dei festival di ...Capitale del Libro 2023 puntano al coinvolgimento attivo della cittadinanza e alla promozione'...

Dell'Anna (Chiesi): "Cambiamenti climatici peggiorano salute polmoni" Adnkronos

(Adnkronos) - "Grazie al report dell’Economist Impact, 'Aria più pulita, polmoni più liberi, vite migliori: alla scoperta dell'intersezione tra qualità dell'aria, disuguaglianze sanitarie e salute pol ...Questa mattina a Milano Chiesi ha organizzato un incontro con professionisti sanitari, scienziati ambientali e associazioni di pazienti in un evento intitolato "Patient Perspectives on the Impact of C ...