Il sindaco Dario Nardella: 'Sono sempre più visibili i segni del recupero evalorizzazione di Sant'Orsola'Paintings from the abbey apartment, a small statue of San Benedetto of theschool, some works by Sassoferrato, the original lunette of the entrance door of the Cathedral by Nicola di ...... dai grandi artisti del Festival ai grossi nomimusica giovanile, dalle proposte per i bambini e per le famiglie all'arte, all'importante evento espositivoMadonna di Luca, ...

Della Robbia torna alla porta d'ingresso di Sant'Orsola a Firenze LA NAZIONE

Il sindaco Dario Nardella: "Sono sempre più visibili i segni del recupero e della valorizzazione di Sant'Orsola" ...Con il mese di settembre riprendono i lavori di ammodernamento e manutenzione della segnaletica stradale e rifacimento del manto stradale su ampia parte del territorio comunale di Impruneta .