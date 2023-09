Decreto Caivano | Piantedosi | “Il questo potrà proporre di vietare il possesso e l’uso dei cellulari ai minori”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nel dlsi “consente alre diall’autorità giudiziaria la prescrizione sull’utilizzo e l’accesso a piattaforme informatiche nonchée utilizzo di telefoni e dispositivi elettronici”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteoin conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il cosiddetto dl(Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalitàle). “Una previsione”, ha aggiunto il ministro, “che ho visto essere stata molto discussa in preparazione di. Abbiamo scelto una formulazione che limita la misura ai casi in cui si renda necessaria rispetto alla tipologia del reato commesso”. L'articolo proviene da Il ...

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il. 'Spero le forze politiche e il ...Dl, Meloni "Su blocco siti porno intervenga il Parlamento" È partita all'attacco di Meloni anche Claudia Fusani, giornalista de Il Riformista. 'Lei quindi crede che no significhi no', ha ...ROMA - Via libera del Consiglio dei ministri al, che prevede norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune die per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area. "In passato lo Stato ha ...

Il governo approva il "decreto Caivano": misure contro la criminalità giovanile RaiNews

Questo decreto legge intende individuare un modello di intervento che varrà nell'immediato per Caivano e poi, a scadenze successive, per lo stesso territorio'', ma "anche per altre aree ...Le forze dell'ordine tutte insieme chiedono che accanto alla repressione ci sia una vera svolta culturale Il governo ha approvato il decreto Caivano che prevede misure contro la criminalità minorile, ...