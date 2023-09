Decreto Caivano | ok Cdm a nuove misure Daspo urbano già dai 14 anni

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – Carcere per i genitori che non fanno andare i figli a scuola eapplicabile già dai 14. Sono alcune delledelapprovato oggi dal Consiglio dei ministri. ''Questolegge intende individuare un modello di intervento che varrà nell'immediato pere poi, a scadenze successive, per lo stesso territorio'', ma "anche per altre aree particolarmente degradate", purché ne ricorrano "le condizioni'', ha spiegato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, assicurando che il''è stato il frutto di un lavoro corale di più ministri e delle loro strutture''. Mantovano ha presentato il nuovo commissario per la riqualificazione del Comune di ...

La presidente del consiglio Giorgia Meloni oggi con queste parole illustra le norme contenute nelin conferenza stampa. "C'è il tema che prevediamo l'arresto in flagranza, anche per ..."Non sono solo norme repressive, sono anche norme di prevenzione". Così Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di presentazione delle norme delha difeso la linea scelta dal governo."Se l'uso dei minorenni si è allargato a dismisura in questi anni nelle pratiche criminali è anche perchè non ci sono conseguenze. Per tutelarli ...... blitz al 'Parco Verde': impegnati 400 uomini - Sequestrati soldi, molotov, armi e proiettili 'Perci vorranno anni ma ci sarà lo Stato' 'Il lavoro' per riqualificare'durerà qualche ...

