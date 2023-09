Decreto Caivano | le misure del daspo per le baby gang | stretta alla criminalità minorile

(Di giovedì 7 settembre 2023) Per contrastare l’illegalità, il governo ha preparato una serie diper unasu armi e, inserita nel, approdato oggi in Consiglio dei Ministri. Ilcomprende una serie diper il contrasto della, con leggi anti degrado e per ridurre la dispersione scolastica. Il testo, nato sulla scia degli ultimi avvenimenti di cronaca, contiene una serie di norme restrittive per i giovani destinate a far discutere., leproposte dal governo contro laSe un ragazzo, che ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni, ...

Però meglio di niente, è il ragionamento che smaschera il gioco sporco di Pd e compagni: 'In unin cui ci sono 30 milioni per le piscine di, ci sono gli asili nido e l'assunzione dei ......a fare dopo la ventilata stretta sulla criminalità giovanile arrivata sul tavolo del consiglio dei ministri che si appresta a varare unlegge sulla scia dei fatti di Palermo e. ...Ilarriva oggi in Consiglio dei ministri Riguardo alla violenza giovanile, arriva sul tavolo del Consiglio dei Ministri oggi ilper combattere i reati dei minori, denominato ...

Oggi in CdM arriva il Decreto Baby Gang, una misura che punta a inasprire le pene per i minorenni che compiono reati. Ecco cosa sapere ...Dopo lo stupro delle due cuginette al Parco verde di Caivano e dopo la visita della Premier, il Governo stringe sull'inasprimento delle pene per i minorenni ...