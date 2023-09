Decreto Caivano | cellulari | carcere per i minori e per chi non manda i figli a scuola | siti porno

(Di giovedì 7 settembre 2023) Si va dall'ammonimento del questore fin dai 12 anni d'età, all'arresto in flagranza per spaccio anche di lieve entità; dalfino a 2 anni per i genitori che nonno i, al parental control obbligatorio gratuito in tutti i device contro ilon line

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il. 'Spero le forze politiche e il ...Dl, Meloni "Su blocco siti porno intervenga il Parlamento" È partita all'attacco di Meloni anche Claudia Fusani, giornalista de Il Riformista. 'Lei quindi crede che no significhi no', ha ...ROMA - Via libera del Consiglio dei ministri al, che prevede norme per il risanamento e la riqualificazione del territorio del Comune die per favorire lo sviluppo economico e sociale dell'area. "In passato lo Stato ha ...

Il governo approva il "decreto Caivano": misure contro la criminalità giovanile RaiNews

ROMA (ITALPRESS) – “Il blocco dell’accesso dei minori e della certificazione dell’età dei minori è una materia molto complessa, sulla quale non considero giusto intervenire per decreto”. Lo ha detto l ...Questo decreto legge intende individuare un modello di intervento che varrà nell'immediato per Caivano e poi, a scadenze successive, per lo stesso territorio'', ma "anche per altre aree ...