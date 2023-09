Decreto anti baby gang | è giallo sulla stretta ai siti porno

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 7 settembre 2023) Prima no, poi sì, e infine ancora no. C'è un vero e proprionorma, voluta dal ministro Eugenia Roccella, che prevedeva misure di certificazione dell’età per l’accesso aihot e un incoraggiamento alle famiglie all’uso del parental control sui dispovi in uso ai minori. La "" sui, a quanto pare, non sarebbe stata inserita nellegge...