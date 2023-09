Declinate in capi dai colori diversi | puntano sul loro gusto classico e rétro rivisto in chiave contemporanea

Leggi su amica

(Di giovedì 7 settembre 2023) Quando si è tornate in città da un po’ ma è ancora forte il ricordo delle vacanze appena trascorse il look può aiutarci a rendere questa sorta di limbo più piacevole. Una delle idee outfit perfette in questi casi potrebbe essere quella creata da un sapiente mix di stampe bandana. La bandana infatti è ormai diventato un accessorio dalla presenza costante nella valigia delle vacanze. Per il suo fascino esotica ma anche per il suo uso pratico. Da legare intorno ai capelli, per proteggere la testa dal sole o come elemento dècor. Cos’è la bandana? Che cosa si intende per bandana? Si tratta di un fazzoletto di origine indiana caratterizzato da piccoli disegni a motivi paisley e non solo. La sua nascita si deve per scopi pratici e i suoi usi sono molteplici. Tanto da essere diventato un simbolo di tantissimi contesti. ...