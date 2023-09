Decine di perquisizioni e arresti nel quartiere Montecalvario

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 7 settembre 2023) Operazione adiportano a, sequestri e il rinvenimento di sostanze stupefacenti e armi Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno svolto una vasta operazione, con modalità “Alto Impatto” nel, precisamente nella zona dei cc.dd. “Quartieri Spagnoli”, dove hanno effettuatodi. Nell’ambito della predetta attività gli operatori hanno fermato un soggetto di origine gambiana poiché destinatario di ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato del reato di atti persecutori; arrestate in flagranza di reato due persone, di cui una per resistenza a ...