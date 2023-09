De Vrij e non solo | in tre a disposizione di Inzaghi da lunedì

(Di giovedì 7 settembre 2023) Dopo le prime tre giornate di Serie A – che per l’Inter hanno visto arrivare tre successi – ora è tutto fermo per la pausa nazionali. Tra i giocatori di Simone, sono in tre i primi che finiranno e che saranno nuovamente adel tecnico già da. PRIMI A FINIRE – Inutile girarci intorno, la pausa nazionali lascia sempre con il fiato sospeso. La speranza – specialmente prima di un importante derby come Inter-Milan – è che tutti i giocatori tornino al massimo della forma. I primi due giocatori nerazzurri a tornare adi Simonesaranno due, già da: Stefan de, Denzel Dumfries e Kristjan Asllani. I tre giocheranno infatti per primi. Con il primo impegno già questa sera (Olanda-Grecia e Repubblica Ceca-Albania). Il che ...

... senza dimenticare inoltre il rendimento positivo di deal centro della difesa in questo ... 2023 Intanto Inzaghi ha iniziato a preparare la sfida con i pochi superstiticonvocati in nazionale ...L'esclusione dalla lista Champions, l'ulteriore segnale che al Psghanno più bisogno di lui. ... Yann SOMMER Emil AUDERO Raffaele DI GENNARO Difensori: Stefan DEFrancesco ACERBI Alessandro ...è un caso se il Chelsea per strapparlo al Borussia Dortmund lo pagò 64 milioni di euro , ... Yann SOMMER Emil AUDERO Raffaele DI GENNARO Difensori: Stefan DEFrancesco ACERBI Alessandro ...

L'Inter di Simone Inzaghi ha in de Vrij il proprio totem difensivo, decisamente sopra le righe in questo avvio: Acerbi e Pavard pronti a raggiungerlo ...Il tecnico nerazzurro, che ha perso un uomo come Skriniar nel reparto arretrato, ha ridato linfa vitale a de Vrij, tra i migliori di questo avvio di stagione. Acerbi, causa infortunio, non si è ancora ...