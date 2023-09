De Ketelaere sul flop al Milan | “E’ anche colpa mia | ma…”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il nuovo giocatore dell’Atalanta ha parlato dal ritiro del Belgio degli ultimi 12 mesi: dall’esperienza in rossonero alla nuova avventura a Bergamo Quella appena iniziata deve essere la stagione della rinascita per Charles De. Il trequartista classe 2001 ha scelto di ripartire, dopo la deludente stagione all’anno scorso, dall’Atalanta e soprattutto da Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

A fronte delle cessioni dei vari Saelemaekers , Messias , Origi , De, Rebic e il ritiro ... il cui nome è cerchiato in rossotaccuino del Diavolo . Secondo quanto appreso, il Milan aveva ...Commenta per primo Charles Devuole rinascere a Bergamo. Il trequartista classe 2001, passato quest'estate dal Milan all'...MERCATO - 'Se il Milan mi ha suggerito di andarmene In parte sì.... El Bilal Touré, De, Kolasinac, Holm. Mezzo voto in meno per la cessione in extremis di Duvan Zapata, uno che avrebbe fatto comodo con il doppio impegno europeo. BOLOGNA 6,5 Addio...

De Ketelaere sul Milan: "Il flop è stato anche colpa mia" Goal Italia

Il promettente trequartista si è aperto sul suo recente addio al Milan. Il trequartista è pronto a prendersi la scena in Serie A.De Ketelaere è pronto a rilanciarsi nella nuova avventura all'Atalanta. Un gol e un assist in tre partite e voglia di riscatto totale ...