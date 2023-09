Dda | retata antimafia con 600 carabinieri | 84 misure cautelari in tutta Italia

È Nicola Gratteri, a capo delladi Catanzaro, che ha dato ordine di una vastaantimafia in corso in tutta Italia dall'alba di oggi. A essere impegnati nell'operazione denominata "Maestrale - Carthago" sono stati 600 ...È Nicola Gratteri, a capo delladi Catanzaro, che ha dato ordine di una vastaantimafia in corso in tutta Italia dall'alba di oggi. A essere impegnati nell'operazione denominata "Maestrale - Carthago" sono stati 600 ...

Vasta operazione antidroga della DDA, arresti e perquisizioni in tutta Italia TGR Veneto

Ci risiamo. Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri, questa mattina oltre 600 militari sono impegnati su tutto il territorio nazionale ne ...E' Nicola Gratteri, a capo della Dda di Catanzaro, che ha dato ordine di una vasta retata antimafia in corso in tutta italia dall'alba di oggi. Sono impegnati 600 carabinieri, coordinati dal comando p ...