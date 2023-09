Dario Fabbri ha la laurea? Lettera - fiume di Mentana | come replica a Puglisi

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il giornalista ha continuato: 'Da 32 anni svolgo a mia volta il ruolo di direttore responsabile, dapprima nel nascente tg5 e poi nel tg La7. Non spetta certo a me giudicare se i due diversi editori ...

Qualche giorno fa l'economista Riccardo Puglisi ha posto un interrogativo al popolo di X (ex Twitter):ha laurea Subito gli utenti hanno partecipato al dibattito. Se qualcuno ha preso le parti dell'analista geopolitico, qualcun altro gli ha puntato il dito contro e ha chiesto la verità. ...Nel dibattito tra Riccardo Puglisi e molti commentatori del web sulla presunta laurea di, si inserisce Enrico Mentana, che per un anno ha seguito il conflitto ucraino proprio insieme al suo "analista di fiducia". Una collaborazione che, ricorda Mentana, prescindeva da ...... 'Anch'io non sono laureato e a lui non ho mai chiesto il titolo di studio' Un terzo soggetto si inserisce nella diatriba tra l'economista Riccardo Puglisi e, esperto di geopolitica. Si ...

Dario Fabbri senza laurea Mentana imbarazzato: Non gliel'ho mai chiesto Affaritaliani.it

Qualche giorno fa l'economista Riccardo Puglisi ha posto un interrogativo al popolo di X (ex Twitter): Dario Fabbri ha laurea Subito gli utenti ...Dallo stallo ucraino all’Africa in fiamme. L’Unità ne discute con Dario Fabbri, direttore di Domino, tra i più autorevoli analisti italiani di politica estera. La guerra in Ucraina, come fotografarne ...